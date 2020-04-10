شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن ضم أحمد فتحى وعاشور: الأمر متروك لـ"كارتيرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على إمكانية تعاقد ناديه مع أحمد فتحي وحسام عاشور ثنائي الأهلي لاسيما وأنهما لا يرتبطان مع الفريق الأحمر بعقد عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: احنا لا ننتهز فرص ولا بنخطف لاعب مرتبط بناديه زي ما حصل مع كهربا، وأحمد فتحي وحسام عاشور لاعبان كبار والقرار لا رأيي ولا رأي المشرف على الكرة ده رأي المدير الفني كارتيرون".

وتابع مرتضى منصور:"المدرب لو قالي هات لي لبن العصفور هجيبه واحنا النادي الوحيد اللي فيه فلوس"، كما وجه مرتضى منصور انتقادات لاذعة إلى من يهاجمون ناديه ويحاولون تصدير وجود مشاكل بداخله وقال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "أحمد فتحي خدم الاهلي ومنتخب مصر، ولا يهمني أحمد فتحي هيروح فين ولكن يهمني أنه ميتبهدلش".

Advertisements

تابع مرتضى منصور:"الأهلى بهدل حسام عاشور وعماد متعب وحسام غالي، هو فيه دولاب افتح واخد بدلة لو على مزاجي تبقى تقاليدي ولو مش عاجبني يبقى منافية لتقاليدي، يعني عاشور قاله إديني سنة وإنت بتقوله برة".

فيما تقدم مرتضى منصور بالشكر لشريف إكرامى حارس الأهلى ووالده إكرامى الشحات على حديثهما عن نادى الزمالك بشكل راقى، مشددا إنه حتى الآن لم يصل خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن وجود غرامة على النادى فى قضية انتقال شيكابالا من سبورتينج لشبونة البرتغالى إلى الزمالك.

كما أوضح مرتضى منصور إنه ناديه لم يطلب ضم أي لاعب بشكل رسمى حتى الآن، وقال فى النهاية أن الزمالك لديه وفرة مالية للتعاقد مع ثنائى الأهلى أو أي لاعب آخر حال طلب كارتيرون للمسألة.