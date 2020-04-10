الأولمبية تمنح الاتحادات "أسبوع" لإرسال الأضرار من تأجيل الأولمبياد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، الاتحادات الرياضية الاولمبية أسبوعاً للرد علي اللجنة بإرسال الاضرار الواقعة علي كل اتحاد من تأجيل اولمبياد طوكيو للعام المقبل .
وأرسلت اللجنة الاولمبية المصرية، خطابا الي جميع الاتحادات الرياضية ، لمعرفة الاضرار الواقعة وتحديد السلبيات علي كل اتحاد من تأجيل اولمبياد طوكيو، لارسالها إلى اللجنة الاولمبية الدولية، لبحث كيفية تعويض الاتحادات من الاضرار التي لحقت بها.
كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام.
وأضاف رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، أن انتخابات الاتحادات الماضية كانت استثنائية بسبب قانون الرياضة وكانت مدتها ستصل إلى 3 سنوات في حال إقامة الانتخابات في صيف 2020 بعد الاولمبياد ، مشيراً إلي أن تأجيل الاولمبياد بسبب كورونا يجعل الاتحادات تستمر لأربع سنوات وهي المدة القانونية ولذلك لن تعارض القانون ، موضحاً إن الانتخابات سوف تجري هذا العام في الاتحادات المعينة فقط مثل، اتحادات كرة القدم والكرة الطائرة ورفع الأثقال .
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