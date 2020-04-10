شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح: فيريرا فاجئنى بفيديو "تقطيع" 10 دقائق.. ومرتضى منصور "نعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالى، عن كواليس الفترة التى قضاها فى عهد البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للأبيض الأسبق، ودوره فى تتويج الفريق الأبيض بلقب الدورى موسم 2015، مشددًا على أنه أكثر مدرب تعلم منه خلال قيادة الأخير للفريق الأبيض.

قال إبراهيم صلاح فى تصريحات لبرنامج "زملكاوى"، المذاع عبر قناة الزمالك: "فيريرا كان لديه محلل أداء يرصد كل التفاصيل بشأن أداء اللاعبين داخل الملعب، متابعًا: "وقت المحاضرة كأننا فى اختبار كله متخوف من الرسوب، أو ترصد له كاميرا محلل الأداء أخطاء، لاسيما أنه كان يملك كاميرا أفضل من الكاميرات التى تنقل بها مباريات الدورى، مضيفًا أن باتشيكو مدرب الزمالك الذى سبق فيريرا كان له دور كبير فى تتويج الزمالك بلقب الدورى 2015.

وتابع: " كان هناك "فولدر" مكتوب عليه ابراهيم صلاح واكتشفت أن مدته 10 دقائق تقطيع فى بسبب التمركز الخاطئ، وزعلت لأنه قطع فيا قدام زمايلى وهو كان يتابع رد فعلى وبعدها أكد لى أنه يحبنى ويرغب فى أن اظهر بأفضل مستوى وشاركت اساسيًا فى المباراة التالية".

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كماأوضح لاعب الزمالك السابق أن الأبيض منحنه الاستغناء الخاص به دون مطالبته بإحضار عرض، قائلاً: "كنت اللاعب الوحيد الذى حدث معه ذلك، وأوجه الشكر لإدارة الزمالك على هذا الموقف الطيب، مضيفا أنه فى الوقت الحالى يخوض تدريباته مع فريقه من المنزل حيث يراقب عماد النحاس مدرب المقاولون التدريبات المنزلية بالفيديو ومن يخالف يوقع عليه غرامات مالية كبيرة.

وشدد إبراهيم صلاح أن طارق حامد من اللاعبين المقاتلين وحريص على الدفاع عن قميص الزمالك، ويتمنى له التوفيق، مُطالبا الجماهير بعدم الهجوم على حازم إمام الظهير الأيمن للفريق حيث طالب بمشاركته على حساب التونسى حمدى النقاز وأرى أنه أفضل منه 100 مرة، قائلا:"محمود علاء من اللاعبين الرجال وأتمنى أن يهدئ من أعصابه داخل الملعب، وكذلك الأمر بالنسبة لمحمود حمدى الونش، ومن أكثر المدافعين الذين يعجبنى أدائهم ولو هناك أفضل 3 مدافعين فى مصر سيكون الونش واحد منهم، مشيرا إلى ارتباطه بعلاقة طيبة مع محمود جنش، ويتواصل مع غالبية اللاعبين حتى الآن".

فيما يرى أن أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ويوسف أوباما وطارق حامد ومحمد عبد الشافى من أفضل اللاعبين فى صفوف الفريق بالفترة الحالية، مثنيا على مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء مؤكدا أنه نعمة على الزمالك بعدما أعاد النادى لوضعه الطبيعى.