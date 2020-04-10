شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بلجيكا السابق: الأهلى فاوضنى وقت تدريبى لتونس.. وفايلر صاحب تاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جورج ليكنز، المدير الفنى السابق لمنتخب بلجيكا، أن الأهلى سبق وأن فاوضه من قبل لتولى قيادة الفريق الأحمر، مشددًا على أنه كان فى ذلك التوقيت يتولى تدريب منتخب تونس ولم يكن من الممكن أن يرحل لأنه كان مرتبط بعقد معهم.

أضاف ليكنز خلال تصريحاته لبرنامج ملعب أون تايم، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الحالى للأهلى، من المدربين الجيدين، قائلاً: "فايلر مدرب جيد ولديه رؤية وتاريخ فى أوروبا"، مضيفًا: "فايلر قادر على تحقيق الإنجازات مع الأهلى لما يمتلكه من خبرات".

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أشار مدرب منتخب بلجيكا السابق إلى أن فيروس كورونا وتفشيه فى أغلب الدول الأوروبية تسبب فى إجبارهم على البقاء فى المنازل، قائلاً: "من المؤكد أن كورونا ستؤثر على مستقبل كرة القدم"، مشددًا على أن الدورى البلجيكى سيعود فى شهر أغسطس المقبل".

ويتوقف النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة الجارية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا، فيما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يومًا أخرى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية، وذلك بعدما كان الاتحاد قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارا من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 يوما آخرين نهاية الشهر الماضى تنتهى فى 14 أبريل الحالى قبل أن يتم تجديد تعليق النشاط الرياضى.

ويبحث الأهلى خلال الفترة الحالية ملف تجديد عقد السويسرى رينيه فايلر مع الأهلى، بعد أن توصل الطرفان لاتفاق مبدئى بشأن استمراره مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد نجاحه مع الفريق وحتى إيقاف النشاط الرياضى فى مصر والعالم بسبب فيروس كورونا.