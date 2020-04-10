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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أثار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك ألميريا الإسباني، الغموض برسالة عبر فيسبوك.
وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الساعات الأولى من اليوم الجمعة :"رجع يخبط الباب ؟ المفروض ب ثلث السعر الان يبدأ التفاوض".
رسالة اليوم، ليست الأولى من آل الشيخ حيث سبق وكتب رسالة أخرى غامضة قبل عدة أيام قال فيها: "هل مضى مع حد؟! ولا اكتشف ان لعبة حافة الهاوية خطره أوي؟! بكرة نشوف".
ولم يوضح رئيس نادي ألميريا أيضًا الهدف وراء رسائله الغامضة أو المقصود منها.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يثير الغموض برسالة جديدة: "رجع يخبط الباب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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