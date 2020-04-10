شاهد.. تركي آل الشيخ يثير الجدل من جديد حول أحمد فتحي: " رجع يخبط الباب؟"

أثار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي الجدل من جديد حول قضية تجديد عقد أحمد فتحي لاعب القلعة الحمراء، موضحا أنه عاد يطرق باب النادي مجددا . وكتب تركي آل الشيخ منذ قليل علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : " رجع يخبط الباب؟ المفروض بثلث السعر الأن يبدأ التفاوض". التواصل الإجتماعي فيس بوك : " رجع يخبط الباب؟ المفروض بثلث السعر الأن يبدأ التفاوض". وكان قد تحدث تركي آل شيخ ، الأربعاء الماضي عن أحمد فتحي قائلا: " هل مضي مع حد؟ ولا اكتشف أن لعبة حافة الهاوية خطره أوووي ؟ بكره نشوف". هل مضي مع حد؟ ولا اكتشف أن لعبة حافة الهاوية خطره أوووي ؟ بكره نشوف". وتداولت أنباء أن في الساعات الأخيره أن نادي بيراميدز لايريد التعاقد مع أحمد فنتحي لكبر سنه ، وأن النادي يريد ظهير أيمن شاب، لذا قرر فتحي باب التفاوض مع الأهلي مره أخري بشأن التجديد.

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