شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يغري «لاوتارو» براتب ضخم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي برشلونة الإسباني لإغراء المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي براتب ضخم من أجل إقناعه بالانضمام للفريق الصيف القادم.

وأكدت مصادر مقربة من الصفقة، حسب موقع «جول» العالمي، أن برشلونة سيعرض على اللاعب عقدًا براتب يصل إلى 10 مليون يورو سنويًا.

ورغم الأزمة الجارية في العالم بسبب كورونا والتي سيكون لها انعكاسات اقتصادية على الأندية، إلا أن برشلونة لا يزال يعمل على إتمام الصفقة التي يعتبرها على رأس أولوياته.

ويأمل الفريق الكتلوني في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز ليكن البديل المثالي لمهاجمه الأوروجواني لويس سواريز، والذي بلغ عامه الـ 33 بالفعل.

وتألق المهاجم الأرجنتيني بقميص إنتر هذا الموسم قبل تعليق النشاط الكروي بسبب كورونا، إذ شارك في 31 مباراة وأحرز 16 هدفًا.

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