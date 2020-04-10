شكرا لقرائتكم اجراءات صارمة لعودة الدوري الانجليزي.. أبرزها وجود أجهزة اختبار لفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد أندية الدوري الإنجليزي لتطبيق الإجراءات الصارمة في إطار خطة اتحاد الكرة الإنجليزي في عودة مسابقة الدوري الانجليزي مجددا واستئنافها المحتمل في منتصف مايو المقبل أو أول يونيو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، أن من ضمن الاستعدادات هو وجود أجهزة اختبار لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لدى الأندية من أجل الكشف بصفة مستمرة على اللاعبين.

أشارت الصحيفة إلى أن أجهزة اختبارات الفيروس ستكون مع الأندية في أماكن تدريباتهم، فى إطار خطة الحكومة البريطانية في توفير العديد من الأجهزة بحلول نهاية الشهر الجاري، ولفتت إلى أن الأندية سوف تراقب لاعبيها بصرامة عندما يبدأون خططًا لاستئناف التدريب

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وطلبت العديد من الأندية من لاعبيها الآن الاستعداد للعودة إلى التدريبات في الشهر المقبل ، وقد يتعين عليهم القيام بمعسكر استعدادي قصير لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ثم البدء في اللعب مرة أخرى في يونيو من أجل رفع اللياقة البدنية بعد التوقف لأكثر من شهر.

وتتعرض الأندية الإنجليزية لضغوط هائلة في حال عدم استكمال الدوري، حيث ستبلغ إجمالي الخسائر حوال 750 مليون جنيه استرليني.

كانت رابطة الدوري الانجليزي قد اتخذت قرارا بإيقاف مسابقة البريميرليج لأجل غير مسمى، بعد أن كان محددا لها استئنافها في الأول من مايو المقبل.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.