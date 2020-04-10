شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الأهلي بهدل أحمد فتحي وعاشور ومتعب وغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتقادات لاذعة إلى من يهاجمون ناديه ويحاولون تصدير وجود مشاكل بداخله، وأهمها وجود أزمة في التجديد لمحمود علاء مدافع الفريق الأبيض.

قال مرتضى لمنتقديه خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "خليك مع موقف أحمد فتحي غير الانساني اللاعب اللي خدم الاهلي ومنتخب مصر، واللجنة اللي معينها خالد عبد العزيز هي اللي كشفت السر، ولا يهمني أحمد فتحي هيروح فين ولكن يهمني انه ميتبهدلش".

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تابع: "الاهلي بهدل حسام عاشور وعماد متعب وحسام غالي، هو فيه دولاب افتح واخد بدلة لو على مزاجي تبقى تقاليدي ولو مش عاجبني يبقى منافية لتقاليدي، يعني عاشور بيقوله اديني سنة وانت بتقوله برة".

وجه رسالة للإعلامي أحمد شوبير: "عايز اقول لشوبير خليك في الاهلي ملكش دعوة بينا وهننتقدك ولو نزلت الانتخابات هتسقط الجمعية العمومية واعية وعارفة كل واحد، وكل يوم اشاعة عن الزمالك".