شكرا لقرائتكم أحمد حسن: حصلت على 15 ألف جنيه أول راتب في الدوري مع أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن الصقر كابتن منتخب مصر سابقاً أن تدخل عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة سابقاً دفعه للانضمام الى الإسماعيلي بدلاً من الأهلي الذي كان قاب قوسين أو أدني من الانضمام له خلال فترة لعبه بنادي أسوان.

أضاف أحمد حسن خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير: هاني أبو ريدة تدخل لإقناعي بالانضمام الى الإسماعيلي خلال تواجدي بالمنتخب الأولمبي حيث اختارني رود كرول بعد مباراة الزمالك وأسوان.

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تابع أحمد حسن أن عرض الإسماعيلي كان الأكبر وقتها من الأهلي وحصل أسوان على 250 الفا جنيها وحصلت على راتب سنوي قدره 15 الف جنيه وهو 10 أضعاف ما كنت أحصل عليه في اسوان بالدوري الممتاز.

وقال أحمد حسن: "فشل انتقالي للأهلي في التسعينات رفع راتبي مع الاسماعيلي الى 250 الفا في الموسم بدل 15 ألفا.