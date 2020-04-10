شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن ضم فتحي وعاشور: القرار بيد كاتيرون ولو عايز لبن العصفور هجيبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على إمكانية تعاقد ناديه مع أحمد فتحي وحسام عاشور ثنائي الأهلي لاسيما وأنهما لا يرتبطان مع الأهلي بعقد عقب نهاية الموسم الحالي.
قال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: احنا لا ببنتهز فرصة ولا بنخطف لاعب مرتبط بناديه زي ما حصل مع كهربا، ولا مبادئ ولا حاجة، احمد فتحي لاعب كبير وحسام عاشور لاعب كبير ، والقرار لا رأيي ولا رأي المشرف على الكرة ده رأي المدير الفني كارتيرون".
استطرد: "المدرب لو قالي هات لي لبن العصفور هجيبه واحنا النادي الوحيد اللي فيه فلوس ا، المحل اللي كان بيتأجر بـ 1000 جنيه فقط في عهد ممدوح عباس بنأجره دلوقتي بـ 65 الف جنيه في الشهر".
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