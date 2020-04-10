شكرا لقرائتكم القيعي لمهاجمي الأهلي : النادي زي والدك ومينفعش الإساءة له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع عدلى القيعي في برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، عن ناديه أمام من يهاجمه فى الفترة الأخيرة خاصة من أبناء النادي أمثال مجدي عبد الغني، قائلا : " الأهلي والدك و"مينفعش" الإساءة له".

وأضاف القيعي قائلا : "ليس من حق قناة الأهلي التحدث عن نجوم الزمالك مثلا شيكابالا ، ولكني أطالب القنوات الأخرى بالالتزام ولا يذكر الأهلي بطيب أبدا ولكن الهجوم عليه بصفة مستمرة".

وأكد عدلي أن واقعة جمال عبد الحميد مختلفة تماما وأن اللاعب لم يكن ملتزما بالعلاج وهناك تقارير تؤكد هذا قدمها القائمون على علاجه حينها.

وصف عدلى القيعي البرامج المهاجمة للأهلي، ببرامج المهرجانات الرياضية على خليفة ما يقدومونه من انتقادات دائمة.

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وطالب القيعي بضرورة إقامة ما يسمي بتعزيز السلام الرياضى في الساحة المصرية خلال توقف كورونا بين جميع الأندية المصرية وعلى راسها الاهلى والزمالك.

واستشهد إبراهيم المنيسي بما قاله عادل عبد الرحمن نجم الاهلى السابق في احد البرامج بتصديه لما يسمي بالهجوم غير مبرر على الاهلى، وتعرض النادى للانتقادات عنيفة من أبناء النادى أنفسهم بترصد دائما.

وطالب المنيسي بضرورة أن يوجه أبناء الأهلى انتقادات داخل الغرف المغلقة أو بمقابلة المسئولين بدلا من الهجوم على القلعة الحمراء دائما