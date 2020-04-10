شكرا لقرائتكم الاسماعيلى: انتهينا من تجديد وتعقيم ورفع كفاءة ملاعب النادى بشكل كامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسؤولو النادى الاسماعيلى تجديد ورفع كفاءة ملاعب النادى بشكل كامل حيث استغل مسئولي النادى فترة توقف الدوري الحالية للإنتهاء من عمليات التطوير للملاعب ،وخضع الملعب الرئيسي إضافة للملاعب الفرعية لعمليات تطوير شاملة من أجل استعادة الشكل الجمالى المميز وتحسبا لاستئناف النشاط الكروى، وذلك فى مشهد يعيد للأذهان مظهر الملعب خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر العام الماضى.

ويتوقف النشاط الرياضى فى العالم أجمع ، نظرا لتفشى فيروس كورونا المستجد والذى أودى بحياة آلاف الأرواح فى كل الدول.

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ازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر لمواجهة تفشى فيروس كورونا

تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى ، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن ، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق ، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .