شكرا لقرائتكم المنيسي عن اتهامات عفت نصار للكاف والسادات بمجاملة الأهلي: كذب وفجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف إبراهيم المنيسي اتهامات عفت نصار لاعب الزمالك السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم والرئيس الراحل أنور السادات بمجاملة الأهلى بأنها اتهامات ينتحر فيها المنطق الرقمي قائلا انها كذب وفجور.

وعرض برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي ، فيديو للنجم عفت نصار لاعب الزمالك السابق في التخل فيما يعرف بقضية نادى القرن موجها اتهامات كبيرة للأحمر بالمجاملة وضرب مثال بمساعدة الاتحاد الافريقي كاف للأهلي في مباريات دوري ابطال افريقيا وكذلك ان الرئيس السادات أمر بمجاملة الأهلى قائلا على حد زعمه على لسنه في احدى جلست مجلس الأهلي ازاى الاهلى يتغلب.

وعرض بالأرقام اخر 10 سنوات تساوي الزمالك والاهلى في عدد أداء مباريات العودة خارج ملعبه حيث لعب الأهلي على ملعبه 7 مباريات و3 خارج ملعبه وهى نفس ارقام الزمالك وانما هي تتم بالقرعة وأجندة خاصة بالكاف وهى دون مجاملات.

مضيفا أن الاهلى لعب 17 مباراة نهائية في دوري ابطال افريقيا ، حيث لعب 10خارج ملعبه بينما لعب 7 لقاءات في القاهرة ، فيما وصل الزمالك إلى 9 نهائيات في بطولات افريقيا لعب 4 منها خارج الملعب و 5 على ملعبه في افريقيا أي أن كاف جامل الزمالك أكثر من الأهلي، ونفس الحال بتفوق الزمالك حتى في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا .

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وعن بطولات الدوري المحلى والكأس في عهد الرئيس السادات قال إن الاهلى الدوري المصري لعب في عهد الرئيس السادات 8 مرات الاهلى فاز به 6 مرات والزمالك مرة وغزل المحلة بداية من موسم 1975 ، حيث حصل الاهلى على 59 نقطة والزمالك خامسا ب 44 نقطة والموسم التالي كان كل منهما في مجموعة مختلفة، فيما توج الزمالك بكاس مصر 3 مرات والأهلي مرتين فقط في عهد السادات.

ونفى أيضا ادعاءت بوقف الحكم الجزائري مهدى بن عبيد وأقاويل بخضوع للاستبعاد بعد التحقيق بسبب نهائي الاهلى والترجى التونسي.