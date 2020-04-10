شكرا لقرائتكم خبر عن لوشيسكو يقبل تخفيض راتبه 50% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
كشفت مصادر إعلامية رومانية أن رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي قبل تخفيض راتبه مع «الزعيم» بنسبة تقترب من 50% بسبب تفشي فيروس «كورونا».
يذكر أن المدرب الروماني قاد الهلال في 39 مباراة منذ استلامه المهمة في يوليو/ تموز 2019، وفاز معه بلقب دوري أبطال آسيا.
على خط آخر، أكد لوشيسكو أنه لا يفكر بالبحث عن فريق في أوروبا خلال المرحلة القادمة، ويفضل الاستمرار مع «الزعيم».
وبين المدرب المميز في حديثه لصحيفة (بروسبورت) الرومانية أن رغبته بالبقاء في الهلال تعود لوضوح الهدف الذي سيحققه في السعودية، مشيراً إلى أن «في أوروبا من الصعب تحديد الهدف؛ لأنك ستتعاقد مع فريق متوسط أو دون ذلك، بينما في الهلال أهدافي واضحة وتحقيقها متاح».
وبين المدرب الروماني الذي لا يزال فريقه يتصدر دوري المحترفين السعودي حتى محطة التوقف بسبب فيروس «كورونا» في الجولة ال22، أنه يتفهم طبيعة تدخل مسؤولي النادي في الأمور الفنية للفريق، لكنه يتمنى أن يتقلص مستوى التدخل؛ لأن ذلك سيؤثر على النتائج وعلى الاستثمارات القادمة.
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