شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يعترف بخطئه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي، بأن ما قام به مؤخراً بقيادته لتدريبات بعض لاعبيه لم يكن يتناسب مع تعليمات الحكومة البريطانية.
والتقطت صور لمورينيو في حصة تدريبية بحديقة هادلي كومون رغم إرشادات الحكومة للناس بالبقاء في المنازل.
وقال مورينيو في هذا الشأن بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: أتقبل أن أفعالي لم تكن على نفس الخط مع بروتوكول الحكومة، وأنه يجب علينا التواصل فقط مع من نتواجد معهم في المنزل.
وأضاف: من الضروري أن يلعب كل منا دوره وأن نتبع تعليمات الحكومة، من أجل دعم أبطالنا في الهيئات الصحية ومن أجل إنقاذ حياتنا.
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو يعترف بخطئه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.