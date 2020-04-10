مورينيو يعترف بخطئه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي، بأن ما قام به مؤخراً بقيادته لتدريبات بعض لاعبيه لم يكن يتناسب مع تعليمات الحكومة البريطانية.

والتقطت صور لمورينيو في حصة تدريبية بحديقة هادلي كومون رغم إرشادات الحكومة للناس بالبقاء في المنازل.

وقال مورينيو في هذا الشأن بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: أتقبل أن أفعالي لم تكن على نفس الخط مع بروتوكول الحكومة، وأنه يجب علينا التواصل فقط مع من نتواجد معهم في المنزل.

وأضاف: من الضروري أن يلعب كل منا دوره وأن نتبع تعليمات الحكومة، من أجل دعم أبطالنا في الهيئات الصحية ومن أجل إنقاذ حياتنا.