إقامة جبرية لمقرصن «فوتبول ليكس» بدون إنترنت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن محامو المقرصن البرتغالي روي بينتو، المرتبط بتسريبات «فوتبول ليكس» التي كشفت عن فساد مزعوم في عالم كرة القدم وأدت إلى فتح إجراءات قضائية عدة، والملاحَق في بلاده بقضايا ابتزاز، خروجه من الاحتجاز ووضعه في إقامة جبرية.

وكان بينتو (31 عاماً) قد أوقف في المجر، وسُلِّم إلى البرتغال قبل أكثر من سنة. وبحسب بيان لوكالة الأنباء الفرنسية من وكيله فرانسيسكو تيكسييرا دا موتا وزميله الفرنسي وليام بوردون، فهو ملزم بالبقاء في المنزل، إلى جانب حظر وصوله إلى الإنترنت.

وكان بينتو قد ترك مبنى السجن الملحق بمقر الشرطة القضائية في العاصمة لشبونة، وأدت تسريبات «فوتبول ليكس» إلى فتح إجراءات قضائية في فرنسا، إسبانيا، بلجيكا وسويسرا، ولا تزال حتى اليوم مصدر التسريب الأهم لكواليس كرة القدم. واستناداً للمعلومات التي حصلت عليها تلك الدول، أطلق القضاء حملة واسعة ضد أبرز الأندية في البرتغال، ووكيل اللاعبين جورج منديش، مع عشرات عمليات التفتيش والاتهامات، بسبب الاشتباه في تهرب ضريبي في موعد انتقالات اللاعبين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ادعى بينتو أنه وراء «لواندا ليكس»، وهو تسريب لنحو 715 ألف وثيقة تورط المليارديرة الأنغولية إيزابيل دوس سانتوس، نجلة الرئيس السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس. وكان تيكسييرا قال إن القضاء خفّض عدد الجرائم المنسوبة إلى بينتو من 147 سابقاً إلى 93.