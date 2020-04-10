371 لاعباً يشاركون في بطولة «خلك في البيت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك في الجولة الأولى لبطولة «خلك في البيت» المفتوحة للشطرنج عن بعد التي انطلقت مساء أمس الأول الأربعاء، 371 لاعباً يمثلون 63 جنسية على مستوى الدولة، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وتقام البطولة في إطار الحملات والمبادرات المتواصلة لمجلس أبوظبي الرياضي من أجل تفعيل الأنشطة والبطولات الرياضية عن بعد والعمل على رفع مستوى لاعبي الشطرنج باستخدام التقنيات الحديثة، وتستمر البطولة لستة أيام متتالية، تقام خلالها خمس جولات، وتحتسب أفضل ثلاث نتائج لكل لاعب، تمهيداً لترشيحه لنهائي البطولة الذي يجمع أفضل 24 لاعباً ممن حصلوا على أعلى نقاط من خلال المشاركة في الجولات الخمس.

وضمن نتائج الجولة الأولى من البطولة فاز بالمركز الأول الأستاذ الدولي الهولندي إيفان سوكولوف مدرب نادي أبوظبي للشطرنج حالياً والمنتخب الوطني سابقاً برصيد 10.5 نقطة، وحل بالمركز الثاني الدولي السوري خالد الجلدة مدرب نادي فتيات الشارقة للشطرنج برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث الأستاذ الدولي سالم عبد الرحمن برصيد 9 نقاط.

وتتواصل منافسات البطولة يومياً في الساعة السابعة مساء حتى 13 إبريل الجاري، عبر الموقع الإلكتروني لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية (www.chess.com)، وذلك بإشراف الحكمين الدوليين زهير أحمد وبوجدان جاربيا من نادي أبوظبي.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين الأوائل تبلغ 39 ألف درهم، وتقام وفق النظام السويسري من 11 جولة، وتم تحديد 3 دقائق كفترة زمنية محددة لكل لاعب مع إضافة ثانية لكل نقلة ملعوبة.

في المقابل تقام بطولة الأساتذة الدولية للشطرنج عن بعد بجوائز قيمة 10 آلاف دولار وتنطلق في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات يوم 15 إبريل/نيسان الجاري وتقتصر المشاركة في البطولة على اللاعبين أصحاب الألقاب الدولية والمسجلين عبر موقع (www.chess.com) بأسمائهم الحقيقية بالتنسيق مع إدارة الموقع، كما تقام البطولة وفق النظام السويسري من 12 جولة.