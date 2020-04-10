تشسكا صوفيا ينتهك الحظر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حث وزير الرياضة البلغاري كراسن كراليف أندية كرة القدم على الالتزام بإجراءات الحكومة الصارمة؛ لإيقاف انتشار فيروس «كورونا» المستجد بعدما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن بعض الفرق انتهكت حظر التجمعات هذا الأسبوع.

وأرسل كراليف خطاباً للاتحاد البلغاري لكرة القدم، ليعرب عن قلقه بعد نشر فيديو على الإنترنت يظهر الصربي ميلوش كروشيتش مدرب تشسكا صوفيا إلى جانب اثنين من مساعديه وستة من اللاعبين الأجانب على الأقل يتدربون في مقر النادي في بانكاريفو.

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وفتحت السلطات البلغارية بالفعل تحقيقاً بشأن انتهاك محتمل بعد تصريحات من لاعب في لوكوموتيف بلوفديف أيضاً بأن النادي استأنف تدريباته الأسبوع الماضي.

إلا أن الناديين أنكرا ارتكاب أي مخالفة وقالا: إنهما يتبعان الإجراءات الحكومية.

وفرضت بلغاريا، التي أعلنت حالة الطوارئ حتى 13 مايو/‏ أيار، حظراً على التجمعات التي تضم أكثر من شخصين بينما منعت اللجنة الطبية في الاتحاد البلغاري لكرة القدم الأندية من المران في 17 مارس/‏ آذار.