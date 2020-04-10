شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تعليمي لمنتسبي رياضة السيارات والدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» عن إطلاق برنامج (كوفيد- 19 ويبنار) بيتربريدج، وسيتم الإطلاق الرسمي للبرنامج في الثانية من ظهر الاثنين المقبل.

البرنامج مجاني للجميع وسيكون متاحاً لجميع السائقين والمسؤولين والموظفين والجهات ذات العلاقة المرخصين في رياضة السيارات والدراجات النارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ابن سليم: في فترة البقاء بالمنزل «خلك بالبيت»، من المهم أن تحظى عائلة رياضة السيارات الإماراتية بأحدث النصائح الطبية التي تكمل وتدعم جهود حكومتنا. وأضاف: سيتم قريباً إرسال بريد إلكتروني إلى الأعضاء المسجلين لدينا والذين يقارب عددهم ال 2000 عضو، وتخطط منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية لمزيد من البرامج التعليمية عن بعد لفائدة مسؤوليها قبل سباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 في أبوظبي.

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