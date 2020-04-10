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موسم ترابي لإنقاذ بطولات التنس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريد الايطالي أندريا غودنزي رئيس رابطة محترفي التنس (أي تي بي)، أن يقام موسم الملاعب الترابية وبطولة فرنسا المفتوحة خلال شهر سبتمبر/‏ أيلول، في مسعى لإنقاذ الموسم المعلق على خلفية تفشي وباء .

وقال غودنزي في حديث مع وسائل إعلام إيطالية «إذا تمكنا من استئناف المنافسات في أغسطس/‏ آب، سننقذ ثلاث بطولات كبرى، وست دورات ماسترز للألف نقطة، وإلا ستتفاقم المشاكل».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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