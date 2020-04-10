شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ترابي لإنقاذ بطولات التنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريد الايطالي أندريا غودنزي رئيس رابطة محترفي التنس (أي تي بي)، أن يقام موسم الملاعب الترابية وبطولة فرنسا المفتوحة خلال شهر سبتمبر/‏ أيلول، في مسعى لإنقاذ الموسم المعلق على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وقال غودنزي في حديث مع وسائل إعلام إيطالية «إذا تمكنا من استئناف المنافسات في أغسطس/‏ آب، سننقذ ثلاث بطولات كبرى، وست دورات ماسترز للألف نقطة، وإلا ستتفاقم المشاكل».

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