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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليفاندوفسكي يتبرع لمكافحة «كورونا»
تاريخ النشر: 10/04/2020
تبرع نجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي وزوجته آنا بمبلغ 48 ألف دولار؛ للمساهمة في جهود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد في بولندا. وتم تقديم التبرع لمستشفى في لانكت، لشراء مستلزمات وقائية للعاملين بها.
وكان ليفاندوفسكي قال في وقت سابق «نحن جميعاً على دراية بالوضع الصعب الذي نعيشه، اليوم نحن نلعب في فريق واحد، لنتحلى بالقوة في هذا الصراع، بإمكاننا مساعدة بعض الأشخاص، لنفعل ذلك».
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