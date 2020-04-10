ليفاندوفسكي يتبرع لمكافحة «كورونا»

تبرع نجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي وزوجته آنا بمبلغ 48 ألف دولار؛ للمساهمة في جهود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد في بولندا. وتم تقديم التبرع لمستشفى في لانكت، لشراء مستلزمات وقائية للعاملين بها.

وكان ليفاندوفسكي قال في وقت سابق «نحن جميعاً على دراية بالوضع الصعب الذي نعيشه، اليوم نحن نلعب في فريق واحد، لنتحلى بالقوة في هذا الصراع، بإمكاننا مساعدة بعض الأشخاص، لنفعل ذلك».