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تأييد أكبر لمقترح استئناف الدوري بدون جمهور

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد أكبر لمقترح استئناف الدوري بدون جمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

لا يزال الغموض هو سيد الموقف بالنسبة إلى مصير الموسم الكروي الحالي، بسبب جائحة التي تسببت بتوقف النشاط الكروي على مستوى العالم.

وبلغة الأرقام وبنظرة سريعة وحسابية، يتضح أن حجم خسارة كل نادٍ من توقف النشاط لن يقل عن حاجز العشرين مليون درهم، بينما قد تصل قيمة خسارة نادٍ آخر إلى حاجز الثلاثين مليون درهم، وذلك من عائدات الترتيب وتوزيع المستحقات من قبل رابطة المحترفين.

وينتظر المسؤولون القرار النهائي من قبل الاتحاد الآسيوي، خاصة مع وجود مقترح قيد الدرس، باستكمال الموسم في شهر أغسطس/ آب، وحتى بداية سبتمبر/ أيلول المقبلين، لكن هذا المقترح لن يبصر النور في حال اعتمد الآسيوي إقامة ما تبقى من مباريات دوري أبطال آسيا في أغسطس.ص 20

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