ساوثمبتون يعلن إرجاء رواتب لاعبيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضحى ساوثمبتون أمس الخميس أول ناد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يعلن عن إرجاء دفع رواتب لاعبيه لعدة أشهر، وذلك على خلفية التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

ولن ينحصر إرجاء دفع الرواتب باللاعبين وحسب، بل سيطال مديري النادي والمدرب النمساوي للفريق رالف هازنهوتل وطاقمه المساعد، وذلك حتى يونيو.

ودعت رابطة الدوري الممتاز لاعبي جميع الأندية إلى اقتطاع 30 بالمئة من رواتبهم، لكن رابطة اللاعبين المحترفين امتنعت عن ذلك حتى الآن بحجة أن ذلك سيكون له تأثير سلبي في المساهمات الضريبية التي تستفيد منها الخدمة الصحية الوطنية.

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وبانتظار التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب، أطلق اللاعبون مبادراتهم الخاصة الطوعية للمساهمة في مساعدة موظفي الخدمة الصحية الوطنية.

وقال ساوثمبتون إنه، بالإضافة إلى اللاعبين الذين سيؤجلون تقاضي رواتبهم لأشهر إبريل ومايو ويونيو، فإن النادي لن يلجأ أيضا خلال فترة الأشهر الثلاثة إلى تطبيق البطالة الجزئية، وفي البيان الصادر أمس الخميس، أشار ساوثمبتون إلى أن جميع العاملين في النادي الذين لن يؤجلوا تقاضي رواتبهم سيستمرون في الحصول على 100 بالمئة من رواتبهم.

ورأى ساوثمبتون الذي كان يبتعد بفارق سبع نقاط فقط عن منطقة الهبوط إلى المستوى الثاني قبل قرار تعليق الدوري الممتاز، أن تأجيل رواتب اللاعبين سيساعد في حماية مستقبل النادي، الموظفين العاملين فيه والمجتمع.