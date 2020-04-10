9 أيام للبت النهائي في مصير الدوري البلجيكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم التي تضم الأندية ال24 في الدرجتين الأولى، والثانية، تأجيل البت في قرار إنهاء الموسم الحالي في وقت مبكر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لمدة تسعة أيام، تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للعبة الذي هدد بحرمان أنديتها من المشاركة القارية الموسم المقبل.

وأوصى المجلس الإداري لرابطة الدوري البلجيكي بإنهاء الموسم، و«قبول الترتيب الحالي كتصنيف نهائي»، في قرار كان من المفترض أن يتم التصديق عليه رسمياً في 15 الجاري.

ولم تحدد أسباب التأجيل، لكن من المرجح أن يعود ذلك إلى المفاوضات الجارية بين الاتحادين البلجيكي، والأوروبي.