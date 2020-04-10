شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ينفي انضمامه لإنتر ميلان ودفع كفالة رونالدينيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، عدم صحة ما تردد حول انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي، ونفى ميسي من خلال «ستوري» نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» شائعات انتقاله إلى إنتر ميلان، كما نفى أيضاً شائعات دفعه لكفالة خروج البرازيلي رونالدينيو من السجن.

وقال ميسي: «الكذبة الأولى، ميسي إلى الإنتر، أما الكذبة الثانية فدفع مبلغ خروج رونالدينيو من السجن».

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