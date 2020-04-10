ترجيح كفة استكمال دوري الخليج العربي على الإلغاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يزال «الغموض» هو سيد الموقف بالنسبة إلى مصير الموسم الكروي الحالي، بسبب جائحة كورونا التي تسببت بتوقف النشاط الكروي على مستوى العالم.اجتماعات عن بعد، مشاورات، ومباحثات، ومقترحات، ودراسة تقييمية، ونقاشات قانونية، كل ذلك يحدث في الوسط الكروي بين المسؤولين عن اللعبة، والقائمين على الأندية، من أجل إيجاد الحل الأنسب للوضع الراهن، ولتحديد ما ستؤول إليه أوضاع المسابقات المحلية لهذا الموسم.

لا للإلغـاء

يعمل المسؤولون بداية تحت شعار البحث عن كل حل ممكن، من أجل الوصول إلى مقولة «لا للإلغاء»، خاصة أن القرارات التي يتم التباحث بها، تسعى من أجل وضع القطار من جديد فوق السكة، وإعادة الحياة إلى الملاعب الخضراء، حتى لو كان ذلك مع بقاء الجماهير بعيداً عن المدرجات.

وفي عالم الاحتراف، حيث يحضر المال كاسم مرادف للعبة، تبدو الحسابات المالية، وكلفة الخسائر حاضرة بالحسبان، سواء بالنسبة إلى رابطة المحترفين، أو حتى بالنسبة إلى الأندية التي بدأ العديد منها يلتمس حجم التأثيرات المالية في عائداته، وخزينته بسبب توقف النشاط.

ويشير مصدر موثوق، إلى أن قرار «الإلغاء» ليس رهن رغبة مسؤول، أو مدير فريق، أو حتى رئيس مجلس إدارة، القرار ينبع أولاً من أجل مصلحة اللعبة، ومصلحة الأندية، وليس من أجل لعبة حسابات وصراعات من أجل لقب، أو حتى ضمان البقاء بين الكبار لموسم جديد.

وبلغة الأرقام، وبنظرة سريعة وحسابية، يتضح أن حجم خسارة كل ناد من توقف النشاط لن يقل عن حاجز العشرين مليون درهم، بينما قد تصل قيمة خسارة ناد آخر إلى حاجز الثلاثين مليون درهم، من عائدات الترتيب وتوزيع المستحقات من قبل رابطة المحترفين.

ولن يكون موقف الرابطة «أسهل» جدلاً من حال الأندية، مع تواجد عقود بالملايين التي تربط بين الرابطة، وبين الشركات الراعية وقنوات التلفزة المحلية التي قد تتوقف بدورها عن دفع ما تبقى عليها من مستحقات في حال توقف المسابقة.

عثـرات

ويدرك المسؤولون أن الموقف ليس سهلاً، ولا يرغب أي طرف اليوم أن يكون في هذا الموقف الذي يزداد غموضاً، خاصة مع استمرار الجائحة التي تؤثر بالسلب في واقع اللعبة عالمياً، وليس على المستوى المحلي، وحسب.

وما زاد الأمور سوءاً، أن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأخيرة لم تسهم في حسم الجدل حول الكثير من القضايا، بل ترك الأمور «عالقة» ليرمي الكرة في ملعب الاتحادات، والروابط الوطنية.

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قرار الرابطة

يبقى مصير دوري الخليج العربي هذا الموسم، رهن قرار رابطة المحترفين التي تمتلك وحدها مسؤولية حسم مصير المسابقة، ما استدعى القيام بالكثير من الخطوات التي لن تتضح ملامحها قبل منتصف الشهر الحالي.

ووضع المسؤولون الفنيون في الرابطة العديد من المقترحات والجداول من أجل إعادة النشاط (كشف عنها الخليج الرياضي في الثالث من إبريل/ نيسان الجاري)، حيث تمثل المقترح الأول بأن تكون بداية العودة في الخامس، أو في 14 من مايو/ أيار المقبل، ما قد يصبح مستحيلاً في حال استمرار الحجر الحالي.

ويتمثل العائق الأكبر لدى الرابطة في انتظار «قرار الآسيوي» الذي وضع شهر أغسطس/ آب المقبل موعداً لإقامة مباريات دوري أبطال آسيا عبر استكمال دور المجموعات وإقامة مباريات الدور الثاني.

وينتظر المسؤولون القرار النهائي من قبل الاتحاد القاري، خاصة مع وجود مقترح قيد الدرس، باستكمال الموسم في شهر أغسطس/ آب، وحتى بداية سبتمبر/ أيلول المقبلين، لكن هذا المقترح لن يبصر النور في حال اعتمد الآسيوي إقامة ما تبقى من مباريات دوري أبطال آسيا في الموعد المقترح، وإن كان الاتحاد القاري لا يزال بدوره ينتظر موافقات الاتحادات المحلية التي ألمح البعض إلى رفض، مبدئياً، اللعب في المسابقة القارية في أغسطس/ آب المقبل.

وأكد مصدر مطلع أن عدداً من الأندية خاطب اتحاد الكرة والرابطة رسمياً من أجل طلب إلغاء الموسم، وهي الخطوة التي لن تتم الموافقة عليها واعتمادها، التي تقلصت حظوظها بعد تعليمات الاتحاد الدولي الأخيرة بضرورة السعي لاستكمال الموسم.

العقود والتخفيضات

أما القضية التي تشغل بال المسؤولين في الأندية، فتتمثل في مسألة تقليص الرواتب وعقود اللاعبين، وهي المشكلة التي زاد «الفيفا» في سوء وضعيتها بعد القرارات العائمة التي صدرت عنه قبل أيام، وأسهمت في زيادة الموقف تعقيداً، بعدما تخلى عن إصدار القرارات الحاسمة التي كانت الاتحادات المحلية تنتظرها.