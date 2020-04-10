اتحاد السلة يدرس سيناريوهات استكمال الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

كشف عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة، الموقف الحالي الخاص باستكمال فعاليات الموسم من عدمها إزاء تفشي فيروس كورونا، وقال إن الاتحاد كان اتخذ قراراً احترازياً بإنهاء الموسم لكافة فرق المراحل السنية والسيدات، مع استكمال مسابقة دوري الرجال في بداية الموسم المقبل، وأضاف أن هناك اتجاهين بشأن عودة المسابقات، الأول عودة النشاط في أغسطس لو تم إنهاء هذه الجائحة قريباً، والثاني استكمال دوري الرجال في بداية الموسم المقبل.

وأوضح الفردان أن اتحاد السلة يتابع ويجتمع «عن بُعد» باستمرار هذه الأيام على مستوى السكرتارية والأمانة العامة واللجنة المختصة بدراسة النظام الأساسي، كما يعقد مجلس الإدارة خلال 10 أيام اجتماعاً مهماً «عن بُعد» للترتيب للجمعية العمومية التي تأجل موعدها من منتصف الشهر الحالي لموعد آخر، وقال إن اتحاد السلة مُطالب بعقد 3 جمعيات عمومية هذا العام وهي جمعية عادية وثانية غير عادية لاعتماد النظام الأساسي وثالثة جمعية انتخابية، وهذا يتطلب المتابعة المستمرة وعقد الاجتماعات «عن بُعد» وفقاً للظرف الراهن.

وقال الفردان إنه تم تأجيل دورة دبي الدولية للمدربين لموعد مناسب قبل انطلاقة الموسم الجديد، نظراً للظروف الحالية.