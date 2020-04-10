«وادا» تتيح الجواز البيولوجي لمتابعة الرياضيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة الوطنية لفحص المنشطات عن تلقيها توصية من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، دعت فيها للجاهزية التامة للعمل بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا مع ضمان تطبيق الفحوصات كما هو معمول به بجانب إمكانية استخدام جواز السفر البيولوجي لمتابعة التزام الرياضيين وعدم استخدامهم لأي من المواد المحظورة خلال هذه المدة.

وقالت دانيا المهيري عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، إن توصيات «وادا» جاءت مطابقة للعمل الذي تقوم به اللجنة في الوقت الحالي فيما يخص فحص المنشطات في الوقت الراهن والذي تأثر بشكل عام بسبب انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، مبينة أن الوكالة الدولية تضع سلامة الرياضيين في المرتبة الأولى..

وشددت دانيا المهيري على ضرورة التزام الرياضيين بالإرشادات الطبية الصادرة من الجهات الصحية في الدولة بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي والحرص على غسل اليدين وتجنب التجمعات، وأهمية استغلال الرياضيين لوقتهم بالحفاظ على لياقتهم البدنية وتناول الوجبات الغذائية الصحيحة وتثقيف أنفسهم بمشاهدة أو قراءة التقارير التوعوية الخاصة بمكافحة المنشطات والمتوفرة إلكترونياً.

وأشارت دانيا المهيري إلى أن اليوم العالمي للعب النظيف ويصادف اليوم الجمعة 10 إبريل والذي يختص بالتوعية بمخاطر تعاطي المنشطات سيمر بصمت بسبب الظروف الراهنة.