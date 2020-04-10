ويمبلدون للتنس تحصل على 100 مليون استرليني لتأمينها البطولة الملغاة ضد الأوبئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

تحصل بطولة ويمبلدون للتنس، على مبلغ 100 مليون جنيه استرليني (114 يورو) قيمة التأمين ضد الأوبئة، والذي تسدد بموجبه قسطاً سنوياً يبلغ مليوني استرليني، منذ العام 2003.

وتحصد البطولة المبلغ الضخم بعد إلغائها مسابقة بطولة هذا العام بسبب تفشي وباء كوفيد 19، بفضل عقد تأمين ينص على الحصول على تعويض حال تم إلغاء البطولة بسبب وباء محتمل.

كان منظمو البطولة قد أدرجوا «بند الأوبئة» في عقد التأمين الخاص بها، على خلفية انتشار فيروس «سارس» 2003 في بعض الدول، وخوفاً من تسببه حينها في إلغاء الحدث. وظل هذا البند قائماً في كل عقود الـتأمين التي تبرمها اللجنة المنظمة سنوياً، وهو الأمر الذي تعرضت بسببه لانتقادات كثيرة، واتهمت بإهدار الأموال.

وتم إلغاء 34 بطولة تنس حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، فيما تأجلت بطولة فرنسا المفتوحة إلى شهر سبتمبر المقبل، وتهدد خسائر بـ250 مليون يورو بطولة أمريكا المفتوحة المقررة أغسطس المقبل في حال تم إلغاؤها.