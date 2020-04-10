ليلى الرضا: كأس رئيس الدولة أغلى الألقاب في مسيرتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد موسم القدرة توهّج الفارسة المخضرمة ليلى عبدالعزيز الرضا، التي قدمت أداءً استثنائياً في سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، حيث حققت نتائج مبهرة جعلتها تتربع على صدارة الفرسان والفارسات، بعد أن تمكنت من نيل شرف التتويج بـ5 ألقاب في الموسم الحالي «ميجا هاتريك»، محققة إنجازاً فريداً تفوقت من خلاله على الفرسان في سباقات الوثبة. ويذكر أن ليلى الرضا كانت قريبة من تحقيق لقبها السادس ولكنها حلت في المركز الثاني بفارق 13 ثانية من صاحبة لقب سباق السيدات في مهرجان أبوظبي للقدرة.

وكان الفوز الأبرز للفارسة ليلى الرضا، حصولها على كأس رئيس الدولة لتصبح أول فارسة تنال اللقب الغالي، بالإضافة إلى تحقيقها لقب سباق الإسطبلات الخاصة في مهرجان أبوظبي، بجانب نيلها لقب السباق الرئيسي في المهرجان ذاته، مع فوزها أيضاً بلقب كأس الوثبة للقدرة، وسباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان.

وتعتبر ليلى الرضا صاحبة الـ 34 عاماً أول فارسة إماراتية مسجلة في اتحاد الفروسية، وهي عاشقة للخيل نشأت وترعرعت على حب الفروسية في أسرة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالخيل، فوالدها الفارس عبدالعزيز الرضا يعتبر من أوائل الفرسان والمدربين المرخصين في الذين مارسوا ركوب الخيل.

وأكدت ليلى الرضا أن كلمة السر في تفوقها في الموسم الحالي تعود إلى منظومة العمل في إسطبلات الوثبة وإنجاز، وقالت إن فوزها نتاج جهود جماعية تعاون كل الطاقم المسؤول عن الخيل، في مقدمتهم المدرب الذي يزودها بالتعلميات والخيل المميز.

وأعربت الفارسة عن سعادتها بالإنجازات التي حصدتها في الموسم، مبينة أن فوزها بلقب كأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم يعد الأغلى والأبرز في مسيرتها في عالم السباقات، لأن البطولة تعد الأغلى والأكبر من خلال مشاركة أفضل الفرسان والفارسات في العالم.

وعن علاقتها بالخيول قالت إنها بدأت منذ كان عمرها 4 سنوات وكانت البداية عن طريق رياضة قفز الحواجز، ثم انتقلت إلى سباقات القدرة وهي في عمر 13، مشيرة إلى أن والدها أخذ بيدها وكان بجانبها في سباقها الأول في عالم القدرة التي لم تستطع إكماله وتوقفت في المرحلة الثالثة، وكشفت عن أبرز محطاتها في فترة الشباب هي المشاركة في كأس العالم للقدرة وتحقيقها اللقب في مشاركتها الثانية.

وحرصت الفارسة ليلى الرضا على توجيه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي أبوظبي للفروسية، على الدعم الذي يقدمه إلى الفرسان والفارسات في الدولة، مشيرة إلى أنها حظيت بدعم كبير من فريق إسطبلات الوثبة العائدة إلى سموه والتي وصفتها بأنها تمتلك خيول مميزة.