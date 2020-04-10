حكايات طريفة وغريبة لنجوم السامبا في الحجر المنزلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح



ترتبط كرة القدم ارتباطاً وثيقاً بسحرة السامبا فلا يحلو الكلام عن المستديرة إلا وفيه نجوم البرازيل الذين أشعلوا الملاعب العالمية بالمهارات الفردية. وفي ظل أزمة كورونا تنوعت أحوال اللاعبين البرازيليين الحاليين والسابقين، وفيما يلي بعض حكاياتهم التي تستهوي جماهيرهم.

إقامة جبرية لرونالدينيو بفندق 5 نجوم

*في الباراجواي بعيداً عن أحبائه وأصدقائه وبلاده، يقيم رونالدينيو أيقونة البارسا والميلان جبرياً في فندق 5 نجوم بعد خروجه من السجن بتهمة دخول البلاد بجواز مزور مع شقيقه ووكيل أعماله روبرتو دي أسيس. ويواجه رونالدينيو وفق «الصن» مخاطر شطب اسمه في لعبة فيفا 20 التي يملك فيها اللاعب 4 بطاقات أيقونة بعد إطلاق سراحه من السجن. وذكرت تقارير في أمريكا الجنوبية أن «إي أيه سبورت» المنتجة للعبة تفكر في مسح جميع بطاقات النجم الأربعة بعد إنهاء فترة سجنه، بيد أن رونالدينيو الذي ظهر ملتحياً بشعرات بيضاء من السجن صوب فندق بالماروجا المترف بالعاصمة أسونسيون لن يشغل تفكيره بلعبة الفيديو وهو يواجه خطر الحكم عليه بالسجن 6 أشهر، ونشرت «الصن» صور الجناح الرئاسي الذي يقيم فيه رونالدينيو فيما سيقيم شقيقه بجناح أقل ترفاً بفارق طابقين، وتكلفة الليلة الواحدة في الجناح الرئاسي في الفندق، الذي هو جزء من مبنى قديم من القرن الـ19، مرتفعة جداً لكن بسبب كورونا يصل السعر الآن لـ87 استرلينياً. ويأمل عشاق رونالدينيو أن يسهم بقاؤه وحيداً في مراجعة الأخطاء التي أضرت بمسيرته المتألقة التي ختمها في فلومينيزي 2015، واتهم رونالدينيو بإقامة حوض أسماك ببحيرة جويبة بدون الحصول على رخصة قانونية جعلته عرضة لعقوبة ضريبية (6.9 مليون استرليني في 2018 ) وحجزت السلطات على ضوئها جواز نجم الكرة الذهبية ومنعته من التصرف في بيع أملاكه. كما اتهم اللاعب بالزواج من امرأتين في 2018 رفعت إحداهما عليه قضية قانونية لأخذ ثلث أملاكه من 2012 إلى 2018 بعد فشل الزوجين في التوصل لاتفاق ترضية أثناء انفصالهما.

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محادثات رونالدو تجدد الذكريات

*في إسبانيا، قرر الظاهرة رونالدو رئيس نادي بلد الوليد استثمار فترة الحجر المنزلي في التواصل مع زملائه السابقين في فريق الريال الجالاكتيكو، وقال في حوار مع البرتغالي لويس فيجو:«لدي الكثير من العمل هنا، نحاول تغيير تاريخ بلد الوليد، من الصعب منافسة فرق الصدارة ووسط الترتيب، سعيد لأنني تمرنت ولعبت معك». وقال رونالدو لبيكهام مالك انتر ميامي الأمريكي:«رياضتي المفضلة الآن هي التنس، هل ما يزال ابنك روميو يلعب التنس؟ أنا ابني يريد أن يكون دي جي ( منظم موسيقى) وهذا ذنبي. أحب لون قميص فريقك لأنه يشبه لون قميص بلد الوليد». ويقول بيكهام لرونالدو:«اللاعبون البرازيليون هم الأفضل دائماً، ما رأيك ؟» ويرد الظاهرة:«أنا أيضاً أعتبرهم الأفضل في فريقي لكنك كنت واحداً من أفضل اللاعبين، شكراً على جميع الكرات التي مررتها لي» ويختم النجم الإنجليزي ويقول لرونالدو:«أحب البرازيل، أنت وروبرتو كارلوس وبابتيستا». ووصف رونالدو تواجده في ريال مدريد بأنه أفضل فصل في مسيرته الكروية وأضاف: «الإصابات أشعلت حرباً علي لسنوات طويلة ومدريد كان حياة ثانية بالنسبة لي». وعلق روبرتو كارلوس:كاسياس كان دوماً يقول لي نفس الجملة "اهدأ كي تدافع بشكل جيد لكن كلما أهدأ كان يدخل هدف! "

ويليان غاضب في الحجر المنزلي

* عاد ويليان غاضباً من إدارة ناديه لبلاده بسبب عدم تجديد عقده لـ3 سنوات بدلاً من سنتين وبقي ينتظر في منزله مشاورات وكيل أعماله كيا جورباشيان، الذي يمثل مواطنه كوتينيو أيضاً، مع برشلونة، وسبق لبرشلونة أن عبر عن رغبته بشراء ويليان في الصيف وكان عرض 50 مليون استرليني لشرائه في 2018 لكنه انسحب وفق آخر التقارير من المفاوضات لأن أجر ويليان لـ3 سنوات كبير جداً على الميزانية كما أن سن صانع الألعاب المميز أكبر من صفقتيه المحتملتين نيمار ولاوتارو مارتينيز.

ومع انسحاب برشلونة من السباق ورغبة ويليان في البقاء بإنجلترا، قد يقدم مورينيو مدربه السابق على الحصول عليه مجاناً ليعزز مكانته في توتنهام، ومن جهة أخرى، يخطط برشلونة لدفع 3 ملايين استرليني إضافية على عرض الـ5,2 مليون استرليني لشراء الظهير الأيمن البرازيلي ايمرسون قبل عام من انتهاء عقد إعارته من أتلتيكو مينيرو البرازيلي بعد أدائه المميز في ريال بيتيس. أما كوتينيو المعار من برشلونة في بايرن ميونيخ فلم يجد موطئ قدم لا في برشلونة ولا في العملاق البافاري لذا دخل تشيلسي المياه العكرة ليصطاد نجم ليفربول السابق ويعذب متصدر الدوري بكأسه المر.

دونجا يقود حملة تبرعات

*في البرازيل، يقود دونجا مدرب المنتخب السابق وبطل العالم 1994 حملة التبرعات في بلاده لتوزيع الطعام على المحتاجين. وشارك أندريس داليساندرو لاعب أنترناسيونال واللاعب السابق تينجا في الحملة بمدينة بورتو أليجري.