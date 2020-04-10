برادي يؤكد ولاءه لأسرته وينفي مواعدة إيفانكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف توم برادي نجم كرة القدم الأمريكية عن سبب تغيبه عن تمرينات فريقه السابق باتريوتس وقال:«زوجتي جيزيل لم تكن سعيدة بانغماسي في عملي واهتمامها وحيدة بالأولاد وانتهى بي الحال بالتغيب عن التمرينات في 2018 و2019، وأضاف لم تعد تشعر بأنني جزء من العائلة وأن أحلامها ومشاريعها قيد التوقف بسبب انشغالها وحدها بالبيت، وذهبنا لمعالج نفسي لحل الخلافات»، وقال برادي إن زوجته، عارضة الأزياء البرازيلية، كتبت له رسالة مؤثرة، «وأحتفظ بالرسالة في الدرج كي أتذكر دائماً هفوات زواجي وأهمية العائلة».

وتصالح الزوجان واحتفلا في فبراير/شباط الماضي بالذكرى الـ 11 للزواج، وقد أنجبا بنيامين (10 سنوات) وفيفيان ليك (7 سنوات)، وأكد برادي الذي التقى الرئيس الأمريكي ترامب في مناسبات احتفاله باللقب على أنه لم يواعد «إيفانكا» ابنة الرئيس أبداً، وذلك النفي جاء بعدما قال ترامب إنه كان يتمنى زواج ابنته ببرادي من شدة إعجابه بشخصية أفضل ظهير في تاريخ كرة القدم الأمريكية.

ولدى برادي ابن ( جون إدوارد 12 عاماً) من زوجته الأولى الممثلة الأمريكية بريدجيت مويناهان، ووقع مع فريق تامبا باي بوكانيرز الشهر الماضي بعد 20 عاماً مع نيوانجلاند باتريوتس وقال: اخترت هذا النادي لأنه في نيويورك حيث يقيم ابني مع والدته، من المهم جداً أن أبقى قريباً منه.