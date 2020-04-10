شكرا لقرائتكم خبر عن هيرن ينتقد «جزيرة الملاكمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد منظم نزالات الملاكمة ايدي هيرن زميله في المهنة دانا وايت، على خلفية اقتراح الأخير إقامة نزالات الملاكمة في جزيرة تابعة لقبيلة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية نهاية الشهر الجاري في مسعى للالتفاف على قوانين الحجر المنزلي. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن دانا يريد إقامة نزال مصارعة حرة في منتجع تاكي بالقرب من مدينة ليموور التابعة لكاليفورنيا والتي ليست ضمن مناطق الحجر المنزلي، ثم نقل جميع نزالات الملاكمة إلى الجزيرة لاحقاً.
وقال هيرن في معرض انتقاده: «أنا أعشق الملاكمة ولا أحد ينافسني في هذا لكن مقترح دانا غير معقول وعنيد وأشعر بالصدمة لأن منظمة اللعبة تؤيده من أجل المال، ودانا يريد أن يكون جريئاً في وقت الخطر، نصفي معجب به لأنه شجاع ونصفي الآخر يقول له: لا تكن مجنوناً».
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