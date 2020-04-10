تايسون عرض 10 آلاف دولار لملاكمة غوريلا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف الملاكم الأمريكي السابق مايك تايسون بأنه عرض مبلغ 9 آلاف استرليني على حارس حديقة حيوانات كي يخوض نزالاً أمام غوريلا من نوع «سيلفرباك» في أواخر الثمانينات، وقال تايسون: «وصلت لحديقة الحيوانات في نيويورك ورأيت في قفص الغوريلا واحداً منهم يتنمر على الجميع ويستعرض قوته، كانت مخلوقات قوية بعيون بريئة، وعرضت على الحارس 10 آلاف دولار ليسمح لي بدخول قفص الغوريلا لكنه رفض».

ويعشق تايسون الحيوانات كثيراً وكان يقتني نمرين بنغاليين في منزله بلاس فيجاس لكنه عبر في وثائقي نتفليكس «تايجر كينج» عن ندمه على امتلاكهما وأضاف: «من السذاجة أن أتصور أنني أستطيع السيطرة على حيوان مفترس، كنت أحمقاً. من الخطأ ترويض حيوان مفترس لأنه ربما يهجم عليك ويقتلك في لحظة».