شكرا لقرائتكم خبر عن خطة إنقاذ إيطالية و«جواز صحة» في إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخطط القائمون على الكرة العالمية لوضع حلول مبتكرة في مواجهة أزمة توقف اللعب بسبب فيروس كورونا المستجد، ويخطط الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لوضع خطة إنقاذ للموسم بلعب ما تبقى من المباريات (12 أو 13 مباراة ) في العاصمة روما، واقترح رئيس الاتحاد الإيطالي وفق «الديلي ميل» نقل جميع لاعبي الفرق وإسكانهم في فنادق منفصلة ثم يلعبون بدون جمهور مدة 45 يوماً، ويمكن لملاعب التمرينات التابعة لنادي العاصمة إتاحة الحرية للاعبين بالتمرن بدون مقاطعة من المشجعين.

أما في إنجلترا، فقد عبر اتحاد الكرة عن اهتمامه بـ«جواز صحة» وهو تطبيق ابتكرته شركة بريطانية يمكنه معرفة سلامة المشجع من الفيروس، ويسمح الجواز بشراء المشجعين الذين لم تثبت إصابتهم بكورونا المستجد تذاكر المباراة، ويقوم قسم بيع التذاكر بالنادي بالتأكد من سلامة المشجع عبر التطبيق قبل بيعه تذكرة لضمان خلو المدرجات من الفيروس وهذا يسمح بإقامة المباريات بحضور الجمهور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطة إنقاذ إيطالية و«جواز صحة» في إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.