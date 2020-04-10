شكرا لقرائتكم خبر عن عرضان لعلاء مهاوي من مصر والسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تلقى لاعب المنتخب العراقي الأول وفريق الشرطة لكرة القدم علاء مهاوي عرضين للاحتراف الخارجي، وذكر سمير راشد وكيل أعمال مهاوي، أن أحدهما من الأهلي المصري والثاني من أحد الفرق السعودية، وسبق لعلاء مهاوي أن خاض تجربة الاحتراف مع فريق الباطن السعودي في موسم 2016 ـ 2017 عندما كان يلعب مع الزوراء العراقي.

وفي ذات السياق نفت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة العراقي تلقيها أي عرض رسمي لغرض التعاقد مع لاعبها علاء مهاوي، مؤكدة أنها تتعامل مع العروض الرسمية فقط.

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