وزير الرياضة المصري: إلغاء أو استكمال الدوري في علم الغيب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن النشاط الرياضي في مصر سيظل متوقفاً لمدة أسبوعين جديدين، موضحاً أن احتمالية إلغاء مسابقة الدوري أو اعتبار الأهلي بطلاً للمسابقة (باعتباره المتصدر حالياً) يظل مرهوناً بما ستؤول إليه الأوضاع الصحية الصعبة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف صبحي في تصريحاته التي أدلى بها لقناة صدى البلد: «القرار غير واضح، لكن يبقى اتحاد الكرة هو صاحب القرار من الناحية الفنية، حتى الآن لا توجد أي مؤشرات حول إلغاء أو استكمال بطولتي الدوري والكأس، ونحن في متابعة مستمرة مع الأندية والاتحادات المختلفة، ومن الواضح أن كل الأمور ستظل معلقة على الأقل في الوقت الحالي».