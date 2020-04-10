شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة المصري: إلغاء أو استكمال الدوري في علم الغيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن النشاط الرياضي في مصر سيظل متوقفاً لمدة أسبوعين جديدين، موضحاً أن احتمالية إلغاء مسابقة الدوري أو اعتبار الأهلي بطلاً للمسابقة (باعتباره المتصدر حالياً) يظل مرهوناً بما ستؤول إليه الأوضاع الصحية الصعبة بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأضاف صبحي في تصريحاته التي أدلى بها لقناة صدى البلد: «القرار غير واضح، لكن يبقى اتحاد الكرة هو صاحب القرار من الناحية الفنية، حتى الآن لا توجد أي مؤشرات حول إلغاء أو استكمال بطولتي الدوري والكأس، ونحن في متابعة مستمرة مع الأندية والاتحادات المختلفة، ومن الواضح أن كل الأمور ستظل معلقة على الأقل في الوقت الحالي».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة المصري: إلغاء أو استكمال الدوري في علم الغيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.