شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه: "حسام عاشور أتولد فى الأهلى ولازم يعتزل داخل النادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مانويل جوزيه المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سابقاً أن حسام عاشور ابن القلعة الحمراء وعليه أن يختم حياته فيها.

أضاف مانويل جوزيه في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير: "انصح حسام عاشور بالإعتزال داخل النادي الأهلي" ، حسام عاشور أتولد في الأهلي ولازم ينهي حياته في النادي".

واحتفل الخميس، الساحر مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، بعيد ميلاده رقم 74 ، لاسيما أنه من مواليد التاسع من أبريل لعام 1946 فى مدينة سانت أنطونيو.

مانويل جوزيه دى سيلفا اسم له ثقل بين عشاق النادى الأهلى بفضل النتائج والبطولات الكبيرة التى حققها مع الفريق طوال فترة قيادته للقلعة الحمراء، وأعلن المدرب البرتغالى الشهير اعتزاله التدريب نهائيًا بعد مشوار مرصع بالإنجازات والبطولات.

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وحصل جوزيه مع الأهلى على 21 لقبًا هى "بطولة الدورى العام وفاز بها 6 مرات، وبطولة كأس مصر وفاز بها مرتين بطولة كأس السوبر المصرى وفاز بها أربع مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا وفاز بها أربع مرات، بطولة السوبر الأفريقى وفاز بها أربع مرات"، فيما شارك فى بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل فى المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفى الثانية على الميدالية البرونزية.

وفى تاريخ العملاق جوزيه مع القلعة الحمراء هناك محطات عالقة فى أذهان الكثيرين ترفض أن تمر مرور الكرام، لاسيما أن الساحر البرتغالى لقب بـ"ملك السداسيات" بعد أن قاد الفريق الأحمر للفوز على ستة فرق بنتيجة كاسحة حملت الرقم "6"، المدهش أنها كانت نتيجة غاضبة لجوزيه الذى كان يخرج فى المؤتمر الصحفى يعقب قائلا: لماذا 6 وليس 7؟

عقلية زرعها جوزيه فى عقول لاعبى الأهلى والجماهير، فأصبح الفوز وحده لا يكفى بل لابد من ظهور "الأهلى كما يجب أن يكون".

وأطلقت جماهير الأهلى العديد من الألقاب على "جوزيه"، منها العبقرى والمحظوظ والأسطورة، لكن أشهر الألقاب هو "وش السعد"، وقد أطلقته عليه الجماهير عقب عودته من تونس متوجًا بكأس رابطة الأندية الأبطال الأفريقية بعد تخطى عقبة الصفاقسى التونسى على أرضه ووسط جماهيره.