مانويل جوزيه: الأهلى حياتى وفايلر لن يصبح مثلى.. ورحيل أحمد فتحى أحزننى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي أن الفريق الأحمر هو حياته، وأنه يحترم كل الناس واللاعبين وبالطبع الإدارة الحالية بقيادة محمود الخطيب.

وقال جوزيه في تصريحات لأون سبورت :"لن يكون سهلا أن يكون رينيه فايلر هو جوزيه الثاني.. عندما جئت للأهلي قالوا لي نريد بطولات مثل هيديكوتي وترى كيف حققت إنجازات ولا أستطيع ابداء رأيي في رينيه فايلر بسبب ابتعادي حاليا.

وعن رحيل أحمد فتحي عن الأهلي علق جوزيه :"رحيل فتحي عن الأهلي قرار يحزنني كثيرا وكان الأفضل ينهي حياته في القلعة الحمراء وكان يجب على حسام عاشور أن ينهي حياته بالنادي آيضا لذلك انصحه بالاعتزال في الأهلي.