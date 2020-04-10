شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه: الأهلى حياتى وفايلر لن يصبح مثلى.. ورحيل أحمد فتحى أحزننى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي أن الفريق الأحمر هو حياته، وأنه يحترم كل الناس واللاعبين وبالطبع الإدارة الحالية بقيادة محمود الخطيب.
وقال جوزيه في تصريحات لأون سبورت :"لن يكون سهلا أن يكون رينيه فايلر هو جوزيه الثاني.. عندما جئت للأهلي قالوا لي نريد بطولات مثل هيديكوتي وترى كيف حققت إنجازات ولا أستطيع ابداء رأيي في رينيه فايلر بسبب ابتعادي حاليا.
وعن رحيل أحمد فتحي عن الأهلي علق جوزيه :"رحيل فتحي عن الأهلي قرار يحزنني كثيرا وكان الأفضل ينهي حياته في القلعة الحمراء وكان يجب على حسام عاشور أن ينهي حياته بالنادي آيضا لذلك انصحه بالاعتزال في الأهلي.
وأطلقت جماهير الأهلى العديد من الألقاب على "جوزيه"، منها العبقرى والمحظوظ والأسطورة، لكن أشهر الألقاب هو "وش السعد"، وقد أطلقته عليه الجماهير عقب عودته من تونس متوجًا بكأس رابطة الأندية الأبطال الأفريقية بعد تخطى عقبة الصفاقسى التونسى على أرضه ووسط جماهيره.
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