أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يدرس تعديل عقود اللاعبين بسبب فيروس كورونا

اتحاد الكرة يدرس تعديل عقود اللاعبين بسبب فيروس كورونا

تدرس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تعديل عقود اللاعبين فى السنوات المقبلة، بحيث تتضمن بنداً ينص على توضيح العلاقة بين اللاعب وناديه فى حال توقف الدورى بسبب أى ظروف قهرية قد تطرأ على الساحة الرياضية، كما هو الحال فى الوقت الحالى، بعد توقف الدورى بسبب فيروس كورونا ونشوب حالة من الجدل حول تخفيض عقود اللاعبين.

الأهلي يشترط تخفيض مطالب هيدرسفيلد لـ4 ملايين إسترلينى لشراء رمضان صبحى

رغم أن مسئوللا النادى الاهلى باتوا مقتنعين بنسبة كبيرة للغاية برحيل رمضان صبحى، لاعب الفريق المُعار من نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجارى، إلا أن الإدارة الحمراء أعلنت إمكانية الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى نهائياً.

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه دخل نادي نيوكاسل الإنجليزي في سباق ضم محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الأنجليزي ومنتخبنا الوطني تمهيداً لضمه بداية من الموسم المقبل، حيث تم ترشيحه من قبل كشافين النادي وكذلك مدرب الفريق الأنجليزي.

عودة الطيران تحسم تجديد عقد فايلر مع الأهلي Advertisements تحسم عودة الطيران ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر مع الأهلي، بعد أن توصل الطرفان لإتفاق بشأن استمراره مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد نجاحه الكبير مع الفريق وحتى إيقاف النشاط الرياضي في مصر والعالم بسبب فيروس كورونا.

كارتيرون يرفض تحديد خارطة طريق الزمالك الموسم المقبل قبل تجديد عقده أوضح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حقيقة عدم مفاتحة مسؤولى القلعة البيضاء له حول تجديد عقده مع الفريق، بأن ما حدث إنه تم سؤاله حول استقراره عن الراحلين والقادمين إلى الفريق فكان رده إنه لن يستطيع التحدث عن الموسم المقبل خاصة إن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى الذى مازال لم ينتهى بعد.

الأولمبية تخاطب الاتحادات لمعرفة اضرار تأجيل اولمبياد طوكيو

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، خطاب الي جميع الاتحادات الرياضية ، لمعرفة الاضرار الواقعة علي كل اتحاد من تأجيل اولمبياد طوكيو للعام المقبل .