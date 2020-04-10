7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 اخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 4 / 2020 فى مقدمتها ، فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

اتحاد الكرة يدرس تعديل عقود اللاعبين بسبب فيروس كورونا

تدرس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تعديل عقود اللاعبين فى السنوات المقبلة، بحيث تتضمن بنداً ينص على توضيح العلاقة بين اللاعب وناديه فى حال توقف الدورى بسبب أى ظروف قهرية قد تطرأ على الساحة الرياضية، كما هو الحال فى الوقت الحالى، بعد توقف الدورى بسبب فيروس كورونا ونشوب حالة من الجدل حول تخفيض عقود اللاعبين.

الأهلي يشترط تخفيض مطالب هيدرسفيلد لـ4 ملايين إسترلينى لشراء رمضان صبحى

رغم أن مسئوللا النادى الاهلى باتوا مقتنعين بنسبة كبيرة للغاية برحيل رمضان صبحى، لاعب الفريق المُعار من نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجارى، إلا أن الإدارة الحمراء أعلنت إمكانية الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى نهائياً.

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه Advertisements دخل نادي نيوكاسل الإنجليزي في سباق ضم محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الأنجليزي ومنتخبنا الوطني تمهيداً لضمه بداية من الموسم المقبل، حيث تم ترشيحه من قبل كشافين النادي وكذلك مدرب الفريق الأنجليزي.

كارتيرون يرفض تحديد خارطة طريق الزمالك الموسم المقبل قبل تجديد عقده أوضح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حقيقة عدم مفاتحة مسؤولى القلعة البيضاء له حول تجديد عقده مع الفريق، بأن ما حدث إنه تم سؤاله حول استقراره عن الراحلين والقادمين إلى الفريق فكان رده إنه لن يستطيع التحدث عن الموسم المقبل خاصة إن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى الذى مازال لم ينتهى بعد.

الأولمبية تخاطب الاتحادات لمعرفة اضرار تأجيل اولمبياد طوكيو

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، خطاب الي جميع الاتحادات الرياضية ، لمعرفة الاضرار الواقعة علي كل اتحاد من تأجيل اولمبياد طوكيو للعام المقبل .