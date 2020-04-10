إبراهيم صلاح: مرتضى غيّر صور النادي.. ويوضح حقيقة "صلاح زملكاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي، عن فترة لعبه بالقميص الأبيض ويوجه رسالة للاعبين الحاليين في صفوف القلعة البيضاء.

وظهر إبراهيم صلاح في برنامج تلفزيوني عبر قناة الزمالك وتحدث عن فترة انتقاله للأبيض قائلا: "وقتما كنت لاعبا في صفوف المنصورة، كان إبراهيم مجاهد معجبا بإمكانياتي وكان يعاملني مثل ابنه".

وأضاف: "قبل مباراة الزمالك وبني عبيد في كأس مصر، ذهبنا لمشاهدة المباراة في الملعب لأننا كنا سنواجه الفائز من المباراة، وبعد خسارة الزمالك واجهنا بني عبيد وفزنا عليهم وأديت مباراة جيدة".

وتابع: "طلب الزمالك في ذلك الوقت التعاقد معي ومع محمد مرسي، وافق المنصورة على بيع مرسي ورفض التفريط في".

وواصل: "ذهبت بعدها لإبراهيم مجاهد وتحدثت معه عن رفضه انتقالي للزمالك، وقال لي انتظر قليلا أنا أعلم ما أفعله".

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وأكمل: "بالفعل بعدها بفترة قصيرة وقعت للزمالك وبدأت مشواري مع الفريق الأبيض".

وعن وضعية الزمالك في الوقت الحالي قال صلاح: "بعد تولي مرتضى منصور رئاسة الزمالك تغير وضع النادي، أتذكر بعد عودتي من رحلة احترافي بالسعودية، عقدي لم يكن بمبلغ مالي كبير مع الفريق لكن مرتضى وعدني بالحصول على مستحقاتي في موعدها".

يضيف لاعب المقاولون العرب الحالي: "لعبت مع الزمالك اول 5 سنوات بدون مقابل، بسبب الأزمة المالية التي كانت تحيط بالنادي".

وعاد ليقول: "مجلس إدارة الزمالك الحالي نجح في تغيير صورة النادي، الآن بإمكانك شراء أي لاعب أنت بحاجة إلى خدماته في أي مركز، في وقت سابق كان اللاعبين يفضلون الرحيل للأهلي عن الانتقال للزمالك".

واستطرد: "أقول للاعبي الزمالك الحاليين، احمدوا ربنا على اللي انتوا فيه، مفيش أزمات مالية في النادي مثل السابق".

وبسؤاله ما إذا كان على علم أن محمد صلاح لاعب ليفربول ينتمي لنادي الزمالك قال إبراهيم: "عاصرت صلاح فترة مع المنتخب، لم يفصح من قبل عن انتماؤه، البعض يقول إنه زملكاوي، لكنني لم أسمعها منه".