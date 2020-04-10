حسين السيد: بطولات الزمالك بـ"شرف" عكس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد حسين السيد، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، أن بطولات الفارس الأبيض جاءت جميعها بنزاهة وشرف، عكس الحال في الأهلي الذي حصل على الكثير من الألقاب عن طريق المجاملات.
وقال السيد خلال ظهوره التلفزيوني عبر قناة الزمالك: "بطولات الزمالك كلها كانت بنزاهة وشرف ولم يكن بها مجاملات، عكس الأهلي".
وأضاف السيد: "الكثير من بطولات الأهلي جاءت عن طرق المجاملات، هناك أكثر من واقعة تؤكد صحة كلامي".
واستشهد السيد بواقعة تعود لعام 1996 بين الأهلي الزمالك، يحكي حارس الأبيض السابق: "قبل مباراتنا أمام الأهلي طلبنا من اتحاد الكرة حكم أجنبي لأن المصري تحكمه ميوله، لكنه لم يستجب لطلبنا".
وتابع: "أرسلنا طلبا للجبلاية بعدم إسناد المباراة للحكم قدري عبد العظيم بالتحديد".
وواصل: "قبل انطلاق المباراة، وجدنا 6 حكام في الملعب يجرون عمليات الإحماء دون معرفة من سيقود المباراة تحكيميا".
وأتم: "فوجئنا بوجود قدري عبد العظيم في الملعب، وفي الشوط الثاني انسحبنا من المباراة بسبب الحكم".
جدير بالذكر أن تلك المباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري لموسم 1995/1996، وعقب تسجيل الأهلي الهدف الثاني عن طريق حسام حسن في الشوط الثاني، اعترض لاعبو الزمالك بداعي وجود حالة تسلل قبل أن ينسحب الأبيض من المباراة وتحتسب النتيجة لصالح الأهلي.
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