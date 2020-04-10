حسين السيد: لقب القرن "اتفصل" للأهلي.. والإعلام وراء "شعبيته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال حسين السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، إن لقب القرن تم تفصيله للنادي الأهلي، كما أكد أن الإعلام وراء شعبيته.
وخلال ظهوره التلفزيوني عبر قناة "الزمالك" قال السيد: "الإعلام نجح في إيقاع دول كبرى، وهو السبب وراء مقولة أن قاعدة الأهلي الجماهيرية أكبر من الزمالك".
وأضاف حارس الزمالك السابق: "هذا كلام غير منطقي، هل من يرددون تلك المقولة قاموا بحصر كامل للمصريين لمعرفة من صاحب الشعبية الجماهيرية الاكبر، الإعلام هو من يصدر تلك الصورة".
وتابع: "لقب القرن اتفصل للأهلي، هناك فرد داخل الاتحاد الافريقي هو من قام بتلك الفعلة، أكاد أجزم أن عيسي حياتو (رئيس الكاف وقتها) لم يكن يعلم شئ عن هذا اللقب".
وواصل: "أطلب الخطوط العريضة التي يتم على أساسها اختيار صاحب لقب القرن".
وتطرق حسين السيدللحديث عن مرتضى منصور رئيس الزمالك وقال: "مرتضى جعل الزمالك ند قوي أمام الأهلي، يعلم كيفية التفاوض بشكل جيد، بجانب امتلاكه للإمكانيات التي أثرت على الأهلي بشأن الصفقات".
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