حسين السيد: لقب القرن "اتفصل" للأهلي.. والإعلام وراء "شعبيته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حسين السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، إن لقب القرن تم تفصيله للنادي الأهلي، كما أكد أن الإعلام وراء شعبيته.

وخلال ظهوره التلفزيوني عبر قناة "الزمالك" قال السيد: "الإعلام نجح في إيقاع دول كبرى، وهو السبب وراء مقولة أن قاعدة الأهلي الجماهيرية أكبر من الزمالك".

وأضاف حارس الزمالك السابق: "هذا كلام غير منطقي، هل من يرددون تلك المقولة قاموا بحصر كامل للمصريين لمعرفة من صاحب الشعبية الجماهيرية الاكبر، الإعلام هو من يصدر تلك الصورة".

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وتابع: "لقب القرن اتفصل للأهلي، هناك فرد داخل الاتحاد الافريقي هو من قام بتلك الفعلة، أكاد أجزم أن عيسي حياتو (رئيس الكاف وقتها) لم يكن يعلم شئ عن هذا اللقب".

وواصل: "أطلب الخطوط العريضة التي يتم على أساسها اختيار صاحب لقب القرن".

وتطرق حسين السيدللحديث عن مرتضى منصور رئيس الزمالك وقال: "مرتضى جعل الزمالك ند قوي أمام الأهلي، يعلم كيفية التفاوض بشكل جيد، بجانب امتلاكه للإمكانيات التي أثرت على الأهلي بشأن الصفقات".