جوزيه: ليس سهلا أن يكون فايلر "جوزيه الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

علق البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق والتاريخي للنادي الأهلي على اعتبار البعض المدرب السويسري رينيه فايلر خليفته أو أنه سيصبح مانويل جوزيه الجديد مع الأهلي في إفريقيا.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال مانويل جوزيه ضاحكا :"لا بالطبع ليس سهلا"، وذلك للرد على إمكانية أن يصبح فايلر جوزيه الجديد مع الأهلي في الفترة المقبلة.

ورفض مانويل جوزيه التعليق على مستوى رينيه فايلر مع النادي الأهلي قائلا :"في الوقت الحالي أنا بعيد، لا أتابع المدير الفني أو اللاعبين، كل شيء الآن جديد بالنسبة لي، لذلك لا يمكنني التعليق على هذا الأمر".

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وتابع مدرب الأهلي الأسبق قائلا :"لم يحدث في التاريخ أن فاز مدرب بـ4 بطولات لدوري الأبطال، و4 بطولات لكأس السوبر القاري، بالإضافة إلى أنني حققت مع الأهلي 22 بطولة خلال مسيرتي".

وواصل مانويل جوزيه الحديث عن الأهلي قائلا :"الأهلي في قلبي، أحب النادي الأهلي، فخور جدا بما حققته في النادي الأهلي، لقد كان العمل في هذا النادي من أفضل ما حدث لي في حياتي".

وأنهى مدرب الأهلي التاريخي :"في الماضي قالوا أنني مدرب واعد ويمكن أن أصبح مثل هيديكوتي في الاهلي، والأن يقولون على أي مدرب واعد أنه يمكن أن يكون مانويل جوزيه، يا له من أمر رائع".