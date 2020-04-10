أول مباراة "افتراضية" بين إنتر وميلان في زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر ناديا ميلان وإنتر، اليوم الخميس، بيانا رسميا، أعلنا خلاله إقامة مباراة افتراضية بينهما بعد غد السبت، بالتعاون مع شبكة رياضية رقمية.

الدوري الإيطالي، مثل باقي الدوريات في أوروبا، التي تم تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز، فإن المشجعون سيتمكنون من مشاهدة المباراة في لعبة فيديو كرة القدم الشهيرة Pro Evolution Soccer 2020 الصادر عن شركة "كونامي" اليابانية.

ومن المقرر أن يمثل ميلان خلال المباراة، المهاجم رافائيل لياو، بينما يلعب سيباستيانو إيسبوسيتو باسم ناديه إنتر ميلان، حيث يتمتع الثنائي بخبرة كبيرة في ألعاب الفيديو.

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ونقلت "رويترز"تصريحات للياو، قال فيها: "لا يمكننا الآن التواجد جسديا في الملعب، لكن سيكون من الممتع بالنسبة لنا تمثيل فرقنا في تلك اللعبة".

وأضاف: "هذه مباراة ديربي، أريد الفوز بها، ولكن الأهم من ذلك أنها طريقة جيدة للتقرب من جماهيرنا في تلك الأوقات الصعبة".

وقالت "رويترز" إن المباراة سيعلق عليها ستيفانو بورجي، على أن يتم بثها عبر التطبيق الرسمي لنادي ميلان موقعيه على فيس بوك ويوتيوب.

جدير بالذكر أن تلك المباراة جمعت حتى الآن أكثر من 600000 يورو (651،840 دولارًا).