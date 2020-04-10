جوزيه يوجه رسالة عبر الخليج 365: عاشور يجب أن يموت بالأهلي.. وكورونا تهدم خطة فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، أن حسام عاشور لاعب الفريق ولد في النادي الأهلي، ويجب أن يموت داخله.

ووجه جوزيه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، نصيحة لحسام عاشور بالاعتزال وتولي منصب أو العمل داخل النادي الأهلي: "أنا أول من صعد عاشور للفريق الأول موسم 2004، 17 عاما داخل الفريق الأول، هو ولد في الأهلي ويجب أن يموت داخله".

وصرح عاشور في وقت سابق أنه يدرس مستقبله بعد طلب إدارة الأهلي منه بالاعتزال، مشيرًا إلى أنه تلقى عدة عروض داخل مصر وخارجها.

كما تعجب جوزيه من رحيل أحمد فتحي عن الأهلي بعد 12 عاما قضاها داخل جدران الفريق الأحمر: "الأهلي أكبر نادي في أفريقيا، ويحصل على البطولات دائما، أين سيرحل؟"

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وبسؤاله عن رحيل فتحي بعد تلقيه عرضا أكبر ماديا، علق جوزيه: "فيروس كورونا سيؤثر اقتصاديا على العالم كله، وسيهدم خطة فتحي بالانتقال لنادي آخر من أجل المال".

وأثنى جوزيه على فتحي مؤكدًا أنه لاعب قوي وشارك أساسيا مع النادي الأهلي ومنتخب مصر في بطولات كثيرة.

ويرى مدرب الأهلي الأسطوري، أن حالة شريف إكرامي تختلف عن فتحي، حيث يمكن للحارس أن يستمر في الملاعب لوقت أكبر، وبالتالي يمكنه الانتقال لنادي آخر، بعكس فتحي الذي كان يجب أن يستمر داخل النادي الأهلي.

وبسؤاله في عيد ميلاده الـ74 عن أكثر المواقف أو البطولات التي يتذكرها دائما، أوضح جوزيه: "كافة البطولات والمباريات التي خضتها مع النادي الأهلي رائعة، لعبنا مباريات نهائية كثيرة في أفريقيا والسوبر، ولعبنا في كأس العالم للأندية، وكذلك حصلنا على بطولات للدوري والكأس، أتذكر نهائي الصفاقسي 2006، ونهائي كأس مصر 2007 أمام الزمالك، جميعهم مباريات قوية ورائعة".

ووجه جوزيه رسالة للجماهير حول العالم: "ابقوا في منازلكم لتبقوا في أمان".