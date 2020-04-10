الزمالك يؤكد تمسكه بإلغاء مسابقة الدوري

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تمسكه بإلغاء مسابقه الدوري هذا الموسم نظرا للظروف التي تمر بها مصر وأنه لم يعد هناك وقت لإعداد اللاعبين وعلى اتحاد الكرة أن يتخذ قرارا بهذا الشأن وأنه ينتظر قرار إلغاء الدوري يوم ١٤ابريل الجاري هناك وقت لإعداد اللاعبين وعلى اتحاد الكرة أن يتخذ قرارا بهذا الشأن وأنه ينتظر قرار إلغاء الدوري يوم ١٤ابريل الجاري وأضاف أن ضم أحمد فتحي وحسام عاشور لاعبا الأهلي لصفوف الفريق لن يكون قرار مجلس إدارة وإنما لو طلب المدير الفني ذلك فإننا سنلبي طلبه

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