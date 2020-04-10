الزمالك يكشف شرط الاستغناء عن حميد حداد

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الاستغناء عن حميد حداد يتطلب تسديد مبلغ ٢٠٠ألف دولار وأن رزاق سيسيه تلقى عرضا بثلاثه ملايين يورو رزاق سيسيه تلقى عرضا بثلاثه ملايين يورو واشار إلى أنه لم يتم التفاوض مع حسام حسن لاعب سموحه ولا كريم العراقي وأيضا لم يتم عرض كاسونجو للبيع وأن ماينشره البعص عن الزمالك لا أساس له من الصحة

مع حسام حسن لاعب سموحه ولا كريم العراقي وأيضا لم يتم عرض كاسونجو للبيع وأن ماينشره البعص عن الزمالك لا أساس له من الصحة

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