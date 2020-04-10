اخبار الرياضه

الزمالك يكشف شرط الاستغناء عن حميد حداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الاستغناء عن حميد حداد يتطلب تسديد مبلغ ٢٠٠ألف دولار وأن

رزاق سيسيه تلقى عرضا بثلاثه ملايين يورو

واشار  إلى أنه لم يتم التفاوض

مع حسام حسن لاعب سموحه ولا كريم العراقي وأيضا لم يتم عرض كاسونجو للبيع وأن ماينشره البعص عن الزمالك لا أساس له من الصحة
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يكشف شرط الاستغناء عن حميد حداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا